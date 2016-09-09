Застрявшие на Монблане туристы эвакуированы

Сотрудники французской и итальянской служб спасения эвакуировали 33 человек, которые были заблокированы на фуникулере в горном массиве Монблан.



Как сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на генерального директора компании Mont Blanc Матье Дешеналя, спасатели распутали последний трос, который блокировал систему, подъемник запущен.



Напомним, посетители горнолыжного курорта из-за технических неполадок оказались заблокированы на высоте, превышающей 3 тыс. м, во время путешествия между вершиной Эгюий-дю-Миди и пиком Хельброннер.



Изначально в фуникулере находились 110 человек. До наступления темноты спасателям удалось эвакуировать при помощи вертолета и лебедок 77 человек. Остальные 33 оставались в фуникулере до утра.



Остановка механизма произошла в результате того, что перехлестнулись и запутались приводящие фуникулер в движение стальные канаты.

