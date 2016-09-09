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Пятница,
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Тренер сборной России по боксу заявил, что его уволили без объяснений

Специалист подчеркнул, что считает решение незаконным

Главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк заявил, что его уволили без объяснения причин. Кроме того, специалист сообщил, что отправлены в отставку директор Федерации бокса России (ФБР) Евгений Судаков, а также весь тренерский штаб.

«Нас отстранили необоснованно и без объяснений. Уволили меня и Судакова, весь тренерский штаб. Никого не поставили в известность. Мы все находимся в Москве, с нами никто не созванивался», — приводит его слова агентство «Р-Спорт».

Специалист отметил, что считает решение незаконным.

«Я каждый день бываю в федерации. Они где-то собрались в подвале 10 человек и за всю Россию приняли решение. Это незаконно. Тем более я в отпуске сейчас», — сказал он.

Напомним, во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в СМИ появилась информация о том, что Лебзяк, возглавивший сборную в 2012 году, объявил о своей отставке. Стало известно, что специалист написал заявление, которое было направлено в Министерство спорта за 25 дней до отправления команды на Олимпиаду. Также сообщалось, что вместе с Лебзяком свои посты намерены были покинуть члены тренерского штаба сборной России. Позднее информацию опровергли в Федерации бокса РФ.

Позже сам Лебзяк сообщил, что поговорил с министром спорта России Виталием Мутко накануне Олимпиады и передумал покидать свой пост.

Напомним, сборная России по боксу завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.  

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Тренер сборной России по боксу заявил, что его уволили без объяснений

Специалист подчеркнул, что считает решение незаконным

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Сергей Лисин

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