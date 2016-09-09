В Приднестровье вышел указ о подготовке присоединения республики к РФ

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук издал указ, согласно которому в ПМР должна начаться подготовка к присоединению к Российской Федерации. Текст документа опубликован на официальном портале главы республики.

Указ называется «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года». В тексте говорится, что 97,2% граждан поддержали независимость Приднестровья и «последующее свободное присоединение к Российской Федерации».

В первом пункте документа, который состоит из восьми пунктов, говорится о необходимости приведения правовой системы Приднестровья в соответствие с федеральными законами России. С этой целью в непризнанной республике в двухнедельный срок со дня принятия указа создается госкомиссия, следует из текста документа, которая к 1 ноября представит президенту ПМР план действий по унификации законодательства.

В правительстве Молдавии указ Евгения Шевчука назвали недействительным и разочаровывающим, сообщает телеканал «Звезда».



Напомним, в соответствии с результатами опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть жителей Приднестровья (86%), 60% жителей которого составляют русские и украинцы, считает присоединение непризнанной республики к России наиболее оптимальным вариантом.



В 1992 году Приднестровье стало непризнанной республикой, фактически не контролируемой Кишиневом. Россия оказывает республике экономическую помощь.