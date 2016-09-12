Высший пилотаж Клинта Иствуда

В прокат выходит новый фильм Клинта Иствуда — экранизация реального события, потрясшего США январским днем 2009 года. Вылетевший из Нью-Йорка самолет, на борту которого находились 155 пассажиров, совершил экстренную посадку на воды Гудзона. Командир самолета Чесли Салленберг принял это решение вопреки приказам диспетчеров. В итоге все пассажиры были спасены, а вот Салленбергу пришлось доказывать свою правоту в суде.

Главную роль в картине сыграл Том Хэнкс. Персонаж действительно, что называется, его — Хэнксу всегда удавались образы людей сомневающихся, долго обдумывающих решение, но потом способных отстоять его вопреки всему. Достаточно вспомнить недавнюю работу оскароносного актера в драме Стивена Спилберга «Шпионский мост». Для погружения в роль Хэнкс не только пересмотрел все видеозаписи с участием прототипа своего героя, но и лично пообщался с Чесли Салленбергом, биографическая книга которого и легла в основу сценария.

По жанру «Чудо на Гудзоне» (16+) попадает в разряд фильмов-катастроф. Таких, как, например, заглавный хит года российского кино «Экипаж». Однако Иствуд не гнался за зрелищностью — его интересовал нравственный выбор. То же было в «Снайпере», «Малышке на миллион», «Непокоренном» и других его картинах. Почти все герои Иствуда оказываются на пороге рокового решения — и момент принятия этого решения, пожалуй, и есть самое главное чудо картины.

В посадке самолета как таковой и спасении пассажиров ничего чудесного нет: это просто работа для экипажа и служб береговой охраны, спасавших людей на воде. Иствуд подчеркивает это весь фильм: показывает подготовку к взлету, рутину на борту, скучное ожидание пассажиров. Всё драматическое напряжение здесь не внешнее (хотя и без сцен паники не обошлось), а внутреннее — созданное блестящей актерской игрой Хэнкса. Оттого и смотреть картину интересно, несмотря на заранее известный финал: Иствуд не отступил от реальных событий ни на шаг.



В свои 86 лет классик американского кино может позволить себе не гнаться за эффектностью драматургии. Иствуду было важно рассказать историю повседневного подвига, и он сделал это тщательно, неторопливо и убедительно. Снять масштабный фильм-катастрофу без единой жертвы в кадре — вот вам высший пилотаж режиссуры.