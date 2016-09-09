В честь Барака Обамы назвали червей-паразитов

Ученый Томас Платт сказал, что открытый им паразит напомнил ему нынешнего президента США, потому что он «длинный, тонкий и нереально крутой»
В честь президента США Барака Обамы назвали новый вид плоских червей-паразитов. Открытие сделал биолог из колледжа Сент-Мэри Томас Платт.
Платт признался, что открытый им червь напомнил ему президента, потому что он «длинный, тонкий и нереально крутой», пишут «Дни.Ру».
Он подчеркнул, что таким образом хотел «отдать дань уважения» президенту. Платт рассказал, что он открыл 32 вида паразитов и назвал их именами людей, которых уважает.
Паразиты Baracktrema obamai были обнаружены в крови пресноводных черепах, обитающих в Малайзии.
Платт пока не выяснил, каким образом паразиты поступают в организм животных. Он заявил, что изучением нового вида червей он завершит свою карьеру.
Отмечается, что Томас Платт является дальним родственником Барака Обамы.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.