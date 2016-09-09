В честь Барака Обамы назвали червей-паразитов

В честь президента США Барака Обамы назвали новый вид плоских червей-паразитов. Открытие сделал биолог из колледжа Сент-Мэри Томас Платт.

Платт признался, что открытый им червь напомнил ему президента, потому что он «длинный, тонкий и нереально крутой», пишут «Дни.Ру».



Он подчеркнул, что таким образом хотел «отдать дань уважения» президенту. Платт рассказал, что он открыл 32 вида паразитов и назвал их именами людей, которых уважает.

Паразиты Baracktrema obamai были обнаружены в крови пресноводных черепах, обитающих в Малайзии.



Платт пока не выяснил, каким образом паразиты поступают в организм животных. Он заявил, что изучением нового вида червей он завершит свою карьеру.



Отмечается, что Томас Платт является дальним родственником Барака Обамы.