Кишинев назвал недействительным указ о вхождении Приднестровья в РФ

В Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии указ лидера Приднестровья Евгения Шевчука назвали вызывающим и недействительным, сообщает Федеральное агентство новостей.



Ранее президент непризнанного Приднестровья Евгений Шевчук издал указ о подготовке к присоединению к Российской Федерации. Документ опубликован его сайте. Указ издан для реализации итогов республиканского референдума, проходившего 17 сентября 2006 года. По мнению Шевчука, нормативный акт необходим для исполнения «воли народа Приднестровья по свободному присоединению к Российской Федерации».

Приведение правовой системы республики в соответствие законодательству РФ Шевчук назвал в числе приоритетных задач. Между тем в

В июне сообщалось, что большая часть жителей Приднестровья (86%) считает присоединение непризнанной республики к России наиболее оптимальным вариантом. Это стало ясно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Они опасались, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей силой решить проблему Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.