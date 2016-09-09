Среди пострадавших на Сардинии нет иностранцев

Ранее стало известно, что виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опъянения
В числе пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей в итальянском Нуле на Сардинии нет иностранцев. Об этом сообщил источник в местном отделении карабинеров.
«Среди пострадавших при наезде на толпу в Нуле, к счастью, нет иностранных граждан», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Ранее в пятницу «Известия» сообщали о въехавшем на машине в толпу мужчине. Ветеринар Костантино Гатту, находившийся за рулем Fiat Panda, около 01.30 по местному времени потерял управление и врезался в людей, отмечавших местный праздник. В результате инцидента пострадали 30 человек, в том числе 11-месячный ребенок.
После аварии машина оказалась заблокирована толпой. Позже водитель вышел из машины и один из прохожих нанес ему четыре ножевых ранения. Мужчина был доставлен в больницу, где за ним установили наблюдение со стороны правоохранительных органов. Позже стало известно, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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