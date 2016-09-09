Центробанк обеспокоен ростом необеспеченного потребкредитования

Центробанк России обеспокоен возросшим риском возможного увеличения объемов необеспеченного розничного потребительского кредитования, что может затормозить процесс снижения инфляции. Об этом заявила глава финансового регулятора России Эльвира Набиуллина во время своего выступления на форуме «Банки России — XXI век».

«Нас беспокоит риск возможного быстрого роста необеспеченного кредитования», — цитирует председателя Центробанка РФ «Утро.ru».

«Такая структура прироста кредитов имеет более проинфляционный характер, чем если бы кредиты предприятиям на поддержку нового производства росли быстрее, чем кредиты на поддержку потребительского спроса», — цитирует «Интерфакс» Набиуллину.



Кредиты населению в августе без учета валютной переоценки выросли на 0,8%, а кредиты предприятиям — на 0,2%.



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