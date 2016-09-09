ФБР поможет материально родным боксера Романчука

Президент Федерация бокса России (ФБР) Борис Иванюженков заявил, что боксерская федерация окажет материальную поддержку родственникам и поможет организовать похороны скоропостижно скончавшегося российского боксера Романа Романчука.



«К нам пришла эта печальная новость. Романчук был великолепным спортсменом, который бился за страну», — цитирует слова президента ФБР агентство ТАСС.



Напомним, Роман Романчук умер на 38-м году жизни от сердечного приступа.



Роман Романчук — мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира, двукратный чемпион Европы, обладатель и бронзовый призер Кубка мира.



28 июля 2008 года на центральной площади Владивостока он ввязался в драку с провоцировавшим его Олегом Мешковым. Во время ссоры последний выстрелил в Романчука из травматического пистолета «Оса» с близкого расстояния, однако лишь ранил боксера, который тут же отнял у нападавшего оружие и выстрелил ему в голову. От полученных травм Мешков через двое суток скончался в больнице.



В декабре 2009 года Романчук был выпущен на свободу, а позднее объявлял о желании вернуться на ринг. Но травма не позволила спортсмену возобновить карьеру, он планировал заняться тренерской деятельностью.



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