Такое решение украинского оргкомитета объявлено на пресс-конференции
Песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, такое решение украинского оргкомитета объявлено на пресс-конференции 9 сентября. Напомним, что на «Евровидение-2017» претендовали три украинских города: Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса.
Об этом сообщает «РИА Новости».
Место проведения «Евровидения» должны были огласить еще в июле, но объявление результатов конкурса неоднократно переносилось, а организаторы объяснили это возникшими трудностями финансового характера.
Ранее «Известия» писали, что Украина может не успеть подготовиться к организации «Евровидения» в 2017 году. До сих пор неизвестно, какой из украинских городов примет международный конкурс, а также — за счет каких средств будет построена вся необходимая инфраструктура.
Напомним, финал «Евровидения-2016» прошел в Стокгольме 14 мая. Первое место в конкурсе заняла украинская исполнительница Джамала с песней о депортации крымских татар под названием «1944». Россиянин Сергей Лазарев стал третьим. Согласно правилам «Евровидения», следующий конкурс должна принять Украина.
Украина уже принимала «Евровидение» в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.
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