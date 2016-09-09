Стала известна дата президентских выборов в Узбекистане

Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся 4 декабря. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.



«В соответствии со статьями 96, 117 Конституции Республики Узбекистан, а также статьей 8 Закона Республики Узбекистан «О выборах президента Республики Узбекистан», статьями 5 и 9 Закона «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан» принято решение об определении 4 декабря 2016 года, воскресенье, днем выборов президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.



Отмечается, что предвыборная кампания уже началась.

В минувший четверг на совместном заседание законодательной палаты и сената Олий Мажлиса (нижняя и верхняя палаты парламента) глава правительства Узбекистана Шавкат Мирзиеев был утвержден временно исполняющим обязанности президента страны.



Согласно конституции Узбекистана, врио президента должен был стать председатель верхней палаты парламента Юлдашев, но он отказался от этого поста в пользу Мирзиеева.



Стоит отметить, что из-за закрытости политической системы в стране большинство экспертов сходятся на том, что предсказать имя преемника президента практически невозможно. Вероятнее всего, им станет или представитель семьи Каримова, или один из лидеров нынешней политической элиты, или выходец из силовых структур (о которых известно крайне мало).



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