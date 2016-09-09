Матвиенко заявила о высоком уровне отношений России и Китая

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с председателем КНР Си Цзиньпином. Спикер верхней палаты российского парламента совершает рабочий визит в Китай. Встреча за закрытыми дверьми продолжалась больше часа.

По словам Матвиенко, российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и продолжают интенсивно развиваться по всем направлениям. Председатель СФ отметила интенсивность политического диалога на высшем уровне и эффективное сотрудничество России и Китая в различных многосторонних форматах — ООН, БРИКС, ШОС, что способствует установлению многополярности, в том числе и в мировой экономике.

«Всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и Китаем создает благоприятные условия для качественного укрепления научно-технических связей и сотрудничества в сфере инноваций», — сказала Матвиенко.

Участники встречи обратили внимание на то, что резервы торгово-экономического сотрудничества существуют в продвижении совместных интеграционных проектов на евразийском пространстве, в том числе в рамках сопряжения строительства ЕАЭС и «Экономического пояса Шелкового пути».

Собеседники обсудили также развитие гуманитарных связей, в том числе в рамках взаимодействия средств массовой информации.