Переговоры РФ и США по Сирии возобновлены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри возобновили сирийские переговоры в Женеве.



Ранее сообщалось, что во встрече по Сирии главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри объявлен перерыв, работа продолжается на уровне экспертов. Об этом сообщил журналистам источник в российской делегации.



Также сообщалось, что Лавров и Керри планируют сконцентрироваться на обсуждении соглашения о координации совместных усилий России и США по борьбе с боевиками террористических группировок.

Напомним, что глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Женеву 8 сентября. В тот же день у него состоялись консультации со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.



Встреча в Женеве проходит «в развитие недавних переговоров по Сирии» между главами внешнеполитических ведомств России и США, состоявшихся прежде всего на полях саммита «группы двадцати» в китайском Ханчжоу, заявил ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

