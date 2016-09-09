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Переговоры РФ и США по Сирии возобновлены

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и Джон Керри планируют сконцентрироваться на обсуждении соглашения о координации совместных усилий двух стран по борьбе с боевиками террористических группировок

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри возобновили сирийские переговоры в Женеве.

Ранее сообщалось, что во встрече по Сирии главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри объявлен перерыв, работа продолжается на уровне экспертов. Об этом сообщил журналистам источник в российской делегации.

Также сообщалось, что Лавров и Керри планируют сконцентрироваться на обсуждении соглашения о координации совместных усилий России и США по борьбе с боевиками террористических группировок.

Напомним, что глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в Женеву 8 сентября. В тот же день у него состоялись консультации со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Встреча в Женеве проходит «в развитие недавних переговоров по Сирии» между главами внешнеполитических ведомств России и США, состоявшихся прежде всего на полях саммита «группы двадцати» в китайском Ханчжоу, заявил ранее официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Переговоры РФ и США по Сирии возобновлены

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров и Джон Керри планируют сконцентрироваться на обсуждении соглашения о координации совместных усилий двух стран по борьбе с боевиками террористических группировок

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