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Выбор Киева для «Евровидения» развеял иллюзии Саакашвили об Украине

По словам бывшего президента Грузии и нынешнего губернатора Одесской области, украинская столица была выбрана для проведения песенного конкурса в результате закулисных договоренностей

Губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что решение украинского оргкомитета провести «Евровидение-2017» в Киеве является результатом закулисных договоренностей и это решение развеяло его иллюзии относительно государственного строительства на Украине. 

«Одессу оставили без «Евровидения»... Это решение — еще один пример договорняков, вранья в глаза и полного отсутствия государственного мышления. Все иллюзии уже развеялись, и уверен, что для строительства украинского государства нужны новые подходы и другие люди», — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, что на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» претендовали три украинских города: Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса. Место проведения должны были огласить еще в июле, но объявление результатов конкурса неоднократно переносилось — организаторы объясняли это возникшими финансовыми трудностями. 9 сентября все-таки оргкомитет объявил о решении провести конкурс в Киеве.

Ранее «Известия» писали, что Украина может не успеть подготовиться к организации «Евровидения» в следующем году. До сегодняшнего дня было неизвестно, какой из украинских городов примет песенный конкурс, а также за счет каких средств будет построена вся необходимая инфраструктура.

Напомним, что Украина уже принимала «Евровидение» в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле певицы Русланы.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Выбор Киева для «Евровидения» развеял иллюзии Саакашвили об Украине

По словам бывшего президента Грузии и нынешнего губернатора Одесской области, украинская столица была выбрана для проведения песенного конкурса в результате закулисных договоренностей

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