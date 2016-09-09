Выбор Киева для «Евровидения» развеял иллюзии Саакашвили об Украине

Губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что решение украинского оргкомитета провести «Евровидение-2017» в Киеве является результатом закулисных договоренностей и это решение развеяло его иллюзии относительно государственного строительства на Украине.



«Одессу оставили без «Евровидения»... Это решение — еще один пример договорняков, вранья в глаза и полного отсутствия государственного мышления. Все иллюзии уже развеялись, и уверен, что для строительства украинского государства нужны новые подходы и другие люди», — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.



Напомним, что на проведение песенного конкурса «Евровидение-2017» претендовали три украинских города: Киев, Днепр (бывший Днепропетровск) и Одесса. Место проведения должны были огласить еще в июле, но объявление результатов конкурса неоднократно переносилось — организаторы объясняли это возникшими финансовыми трудностями. 9 сентября все-таки оргкомитет объявил о решении провести конкурс в Киеве.



Ранее «Известия» писали, что Украина может не успеть подготовиться к организации «Евровидения» в следующем году. До сегодняшнего дня было неизвестно, какой из украинских городов примет песенный конкурс, а также за счет каких средств будет построена вся необходимая инфраструктура.



Напомним, что Украина уже принимала «Евровидение» в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле певицы Русланы.