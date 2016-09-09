Киев не пустит на «Евровидение-2017» санкционных исполнителей из РФ

По словам министра культуры Украины, если исполнителей из черного списка «будут вести на победу» в национальном отборе, то это будет провокацией
Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что власти страны не допустят к участию в песенном конкурсе «Евровидение-2017» российских исполнителей, которые внесены в черные списки Службы безопасности Украины (СБУ).
«Лица под санкциями СБУ на Украине — невъездные. И РФ знает об этих лицах. И если их будут вести на победу (в национальном отборе. — «Известия»), то это будет сознательная провокация», — цитирует слова Нищука агентство ТАСС.
Напомним, украинские власти определились с местом проведения конкурса, он должен состояться в Киеве. Место проведения «Евровидения» должны были огласить еще в июле, но объявление результатов конкурса неоднократно переносилось, а организаторы объясняли это возникшими трудностями финансового характера.
Накануне газете «Известия» стало известно, что Украина может не успеть подготовиться к организации «Евровидения» в 2017 году. В случае если киевские власти не объявят о своем решении в ближайшую неделю, Европейский вещательный союз мог передать право принимать мероприятие другой стране, среди которых Австралия и Россия, занявшие 2-е и 3-е места на конкурсе в Стокгольме.
Читайте также:
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.