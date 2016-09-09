Французское правительство оставит гражданам €1 млрд налогов

Правительство Франции пообещало снизить налоги для физических и юридических лиц в преддверии президентских выборов 2017 года, которые состоятся весной.



Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти Пятой республики планируют уменьшить совокупные налоговые сборы с населения на €1 млрд и постепенно снизить ставку корпоративного налога на прибыль с 33 до 28% к 2020 году. Для средних и малых предприятий ставка в 28% может быть введена уже в 2017 году.

Несмотря на сокращение налоговых поступлений, по заявлениям министерства финансов Франции, стране всё равно удастся в следующем году снизить дефицит бюджета до требуемых 3% от ВВП с 3,5% в 2015 году.

Отметим, что действующий президент Франсуа Олланд пока не делал официальных заявлений о намерении выставить свою кандидатуру на выборы. Его потенциальным соперником может стать Эммануэль Макрон, ушедший в отставку с поста министра финансов 30 августа. По данным опросов, Макрон — второй по популярности политик во Франции, уступающий только бывшему премьер-министру Алену Жюппе (уровень одобрения 37% против 44%).