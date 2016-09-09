Матвиенко: новый детский омбудсмен обладает всеми необходимыми чертами

Новый уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обладает необходимыми для этой работы качествами. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Главными качествами уполномоченного по правам ребенка должны быть сострадание, сердечность, сопереживание. Настоящая такая боль за судьбу каждого ребенка и соответствующая реакция и своевременные действия по защите прав детей, по недопущению нарушения их прав. Мне кажется, новая кандидатура, которая назначена президентом, как раз отвечает этим качествам», — сказала она журналистам.

Спикер Совфеда отметила, что незнакома с Кузнецовой, но при этом видит ее «желание встать на защиту, желание быть сопричастной ко всему, что происходит в стране».

Напомним, в пятницу, 9 сентября, президент России Владимир Путин отправил в отставку с поста детского омбудсмена Павла Астахова, а на его должность назначил основательницу благотворительного фонда «Покров» и главу Ассоциации организаций защиты детей Анну Кузнецову, которая также является матерью шестерых детей.