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Пятница,
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Новосибирск хочет принять молодежный чемпионат мира по хоккею

Сообщается, что в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение соревнований в 2023 году

Новосибирск подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Друзья, вчера в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году!» — сообщается в официальном микроблоге новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в Twitter.

Последний раз в России молодежный чемпионат мира проводился в Уфе в 2013 году.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Новосибирск хочет принять молодежный чемпионат мира по хоккею

Сообщается, что в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение соревнований в 2023 году

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Сергей Лисин

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