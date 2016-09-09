Новосибирск хочет принять молодежный чемпионат мира по хоккею

Сообщается, что в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение соревнований в 2023 году
Новосибирск подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.
«Друзья, вчера в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году!» — сообщается в официальном микроблоге новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в Twitter.
Последний раз в России молодежный чемпионат мира проводился в Уфе в 2013 году.
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