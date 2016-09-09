Новосибирск хочет принять молодежный чемпионат мира по хоккею

Новосибирск подал заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.



«Друзья, вчера в Париже была подана заявка Новосибирска на проведение чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году!» — сообщается в официальном микроблоге новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в Twitter.



Последний раз в России молодежный чемпионат мира проводился в Уфе в 2013 году.

