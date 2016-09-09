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Пятница,
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Путин: завершить госпрограмму вооружения нужно в этом году

Президент России отметил необходимость преемственности действующей и новой программы

Обязательства государства по госпрограмме вооружения должны быть выполнены в текущем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о расходах бюджетных ассигнований на реализацию проекта государственной программы вооружения на 2018–2025 годы.

«Все взятые нами ранее бюджетные обязательства и планы в области обороны и безопасности государства должны быть, безусловно, выполнены. Завершить обобщения предложений в проект новой госпрограммы вооружения нужно уже в этом году. А затем прошу правительство до первого июля 2017 года представить проект программы для утверждения», — приводит его слова официальный сайт Кремля.

Глава государства также добавил, что в соответствии с поручением, которое было дано им коллегии ВПК, необходимо дать комплексную оценку расходов бюджета на будущую госпрограмму вооружения.

«При подготовке ее финансовых параметров нужно исходить из того, что вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз», — сказал президент России.

Он также отметил, что при этом «следует обеспечить преемственность действующей и новой программы».

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Путин: завершить госпрограмму вооружения нужно в этом году

Президент России отметил необходимость преемственности действующей и новой программы

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