Глава МИД Эстонии ушла с поста ради президентского кресла

Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд оставила свой пост ради участия в предстоящих выборах президента, которые пройдут 24 сентября.

В Эстонии выборы главы государства проходят при участии коллегии выборщиков, которая будет насчитывать 335 членов.



Предполагается, что на президентских выборах будут присутствовать два кандидата, которые показали лучшие результаты на выборах в парламенте, — Сийм Каллас, а также Майлис Репс, выдвинутая крупнейшей оппозиционной Центристской партией.



Участие других кандидатов, которых предложит сама коллегия, также не исключено.



Правящая партия Эстонии отказала министру иностранных дел Марине Кальюранд в поддержке, сообщает «Русская планета».

В Эстонии в 1992 и 2011 годах президента избирал парламент, а в 1996, 2001 и 2006 годах — коллегия выборщиков.

