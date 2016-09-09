Глава МИД Эстонии ушла с поста ради президентского кресла

Марина Кальюранд планирует участвовать в предстоящих выборах
Фото: TASS/AP/Andrew Harnik
Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд оставила свой пост ради участия в предстоящих выборах президента, которые пройдут 24 сентября.
В Эстонии выборы главы государства проходят при участии коллегии выборщиков, которая будет насчитывать 335 членов.
Предполагается, что на президентских выборах будут присутствовать два кандидата, которые показали лучшие результаты на выборах в парламенте, — Сийм Каллас, а также Майлис Репс, выдвинутая крупнейшей оппозиционной Центристской партией.
Участие других кандидатов, которых предложит сама коллегия, также не исключено.
Правящая партия Эстонии отказала министру иностранных дел Марине Кальюранд в поддержке, сообщает «Русская планета».
В Эстонии в 1992 и 2011 годах президента избирал парламент, а в 1996, 2001 и 2006 годах — коллегия выборщиков.
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