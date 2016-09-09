Курбан Бердыев получил новую должность в «Ростове»

Экс-наставник футбольного клуба утвержден на пост вице-президента — тренера команды
Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Курбан Бердыев утвержден на должность вице-президента — тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Ростовской области.
Также сообщается, что главным тренером «Ростова» утвержден Иван Данильянц. Специалист входит в тренерский штаб команды с декабря 2014 года. К новым обязанностям он приступил с 9 сентября.
«Решение о продолжении работы в «Ростове» Данильянцем и Бердыевым отвечает интересам клуба и болельщиков. Команда защищает честь страны и региона на европейской арене, а значит, все вместе мы должны создать условия для того, чтобы клуб достойно выступил в главном континентальном турнире», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев, чьи слова приводит сайт.
Напомним, 4 августа наставник дончан Курбан Бердыев, под руководством которого команда в прошлом сезоне выиграла серебряные медали чемпионата России и впервые приняла участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов, написал заявление об отставке.
5 сентября «Известия» писали, что Курбан Бердыев и весь его тренерский штаб останется в «Ростове» до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что специалист продолжит работу в статусе консультанта донской команды, но уже не на добровольной основе, а на контракте.
Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Курбан Бердыев подпишет новый контракт с «Ростовом»
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