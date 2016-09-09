Свидетелями этого явления стали жители деревень на юге острова
В ночь на 9 сентября в небе над Кипром взорвался метеорит.
Почетный председатель Астрономического общества Кипра Иоаннис Факас предположил, что метеорит был небольшого размера. Он отметил, что взрыв метеорита можно было услышать.
Свидетелями данного явления стали жители нескольких деревень в районе горной цепи Троодос. Очевидцы сообщили, что примерно в полночь по местному времени они увидели странный объект в небе, а затем услышали громкие звуки, похожие на раскаты грома.
Как пишут «Дни.ру», полиция сообщила о нескольких звонках, но не смогла самостоятельно определить причину происшествия.
Факас также отметил, что обломки метеорита могли упасть в море к северу от Кипра.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.