В ночь на 9 сентября в небе над Кипром взорвался метеорит.



Почетный председатель Астрономического общества Кипра Иоаннис Факас предположил, что метеорит был небольшого размера. Он отметил, что взрыв метеорита можно было услышать.

Свидетелями данного явления стали жители нескольких деревень в районе горной цепи Троодос. Очевидцы сообщили, что примерно в полночь по местному времени они увидели странный объект в небе, а затем услышали громкие звуки, похожие на раскаты грома.

Как пишут «Дни.ру», полиция сообщила о нескольких звонках, но не смогла самостоятельно определить причину происшествия.



Факас также отметил, что обломки метеорита могли упасть в море к северу от Кипра.