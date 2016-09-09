«Все обязательства в области обороны страны должны быть выполнены»

В Ново-Огарево прошло совещание, на котором обсуждалось формирование новой государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, в соответствии с которой будет продолжено масштабное переоснащение армии и флота нашей страны. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 года подготовить проект этой программы, но основные ее аспекты предстоит разработать уже в этом году.

- Ещё в январе 2015 года было принято решение о переносе сроков начала её разработки с 2016 на 2018 год, - напомнил глава государства, - На прошедших заседаниях Военно-промышленной комиссии неоднократно поднимались вопросы ресурсного обеспечения новой госпрограммы. При подготовке её финансовых параметров нужно исходить из того, что вооружённые силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объёме решать поставленные задачи по надёжной защите России от потенциальных военных угроз.

Владимир Путин также напомнил, что предстоит дать комплексную оценку бюджетным расходам, которые будут выделены на перевооружение. Сейчас реализуется госпрограмма вооружений до 2020 года, на реализацию которой заложено более 20 трлн рублей. Президент также отдельно подчеркнул, что при разработке документа нужно "обеспечить преемственность действующей и новой программы".

- Все взятые нами ранее бюджетные обязательства и планы в области обороны и безопасности государства должны быть, безусловно, выполнены, - заявил Владимир Путин.



За последние годы материально-техническое оснащение российской армии значительно улучшилось: уровень оснащенности вооруженных сил современными образцами вооружений и техники достиг 47,2%, к концу 2016 года этот показатель должен достичь 50%. Удалось наладить взаимодействие заказчиков и производителей, государственный оборонный заказ стал выполняться практически полностью. Войска не просто оснащаются современной техникой - идет разработка перспективных образцов: самолет пятого поколения Т-50, танк и тяжелая боевая машина пехоты на базе бронеплатформы «Армата», бронетранспортер «Бумеранг», самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ», боевая машина пехоты «Курганец». Некоторые стоящие на вооружении образцы техники уже были применены в ходе антитеррористической операции в Сирии, что увеличило спрос на российское оружие за рубежом.

Вместе с тем, военно-промышленный комплекс должен быть готов и к производству современной продукции гражданского назначения. По словам президента России, пик заказов для армии пройдет через несколько лет.