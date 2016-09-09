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«Ростов» обратился к болельщикам с просьбой не проявлять расизм

УЕФА наказал клуб частичным закрытием Восточной трибуны в одном домашнем поединке

«Ростов» попросил своих болельщиков воздержаться от проявлений расизма. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте клуба.

«Уважаемые болельщики, убедительно просим вас воздержаться от проявления расизма на домашних матчах «Ростова». В противном случае мы рискуем остаться без поддержки зрителей во время еврокубковых игр в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

УЕФА наказал ростовчан за хулиганское поведение фанатов в ответном матче 4-го раунда отборочного турнира Лиги чемпионов с «Аяксом» (4:1).

За расистские выкрики клуб наказали частичным закрытием Восточной трибуны в одной домашней игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ, которая пройдет 28 сентября, пишет «Спорт-Экспресс».

Напомним, экс-главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев утвержден на должность вице-президента — тренера команды. Главным тренером футбольного клуба назначен Иван Данильянц.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

«Ростов» обратился к болельщикам с просьбой не проявлять расизм

УЕФА наказал клуб частичным закрытием Восточной трибуны в одном домашнем поединке

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Сергей Лисин

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