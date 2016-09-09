Интервью с Игорем Прокопенко — ведущим передачи «Военная тайна»

В сентябре программа «Военная тайна» с Игорем Прокопенко на телеканале РЕН ТВ отмечает юбилей — 20 лет. Проект остается одним из самых популярных на российском телевидении.

Как начиналась карьера одного из самых популярных ведущих страны, какие сенсационные темы он первым раскрыл на телевидении, что побудило его заняться темой НЛО и какое будущее он предсказывает России?

— В журналистику вы пришли из армии, а в армию попали практически ребенком, из Суворовского училища.

— Это сейчас мальчики хотят учиться в Англии или Америке. В мое время все хотели в Суворовское. Ответственность без скидок на возраст, учеба, военная подготовка и парад на Красной Площади — как вишенка на торте мальчишеского тщеславия.

К окончанию Суворовского училища, когда надо было определяться с воинской профессией, я неожиданно понял — так, чтобы «до дрожи», я не хочу быть ни танкистом, ни ракетчиком, ни десантником. А в Донецком военном училище была хорошая кафедра философии, истории, зарубежной литературы. Вот я и поставил «галочку» напротив Донецка на распределении.

Потом был 148-й Центр боевого применения и переучивания авиации противовоздушной обороны. Режим секретности — наивысший. Летать учили на секретных тогда истребителях Су-27 и МиГ-31 и служили в ней «от лейтенанта и до пенсии». Там же женились, заводили детей, разбивали огороды.

Где-то на третьем году службы решил, что хочу написать научную работу по философии. Поехал через Москву в командировку, нашел в академии научного руководителя. Он мне говорит: «Тебе нужны печатные работы по теме».

— А какая тема вас интересовала?

— Для середины 1980-х годов история с моей диссертацией выглядела довольно эстетски: «Критика французской школы экзистенциализма». У меня лично не было никаких претензий к «французскому экзистенциализму», но в 1980-е годы изучать его можно было только так.

А потом началась история с публикациями. Когда мне прислали за первый очерк 45 рублей, я искренне удивился. Не думал, что за удовольствие писать еще и платят! Потом мне дали еще одно задание…

И вот меня вызывает начальник центра и говорит растерянно: «Тобой в Москве заинтересовались, хотят забрать на журналистскую работу. Ты что-нибудь об этом знаешь?».

Я говорю: «Не знаю… У меня планы уже расписаны».

А он в ответ: «Лейтенант! Запомни, человеку в жизни дается только один шанс. Немедленно собирай свои манатки и лети в Москву! Чтобы сегодня духу твоего здесь не было».

Так я оказался в журналистике, а дальше пошло-поехало.

— Но работа в печатных СМИ тоже оказалась лишь трамплином к «Военной тайне»?

— Да, довольно скоро уехал в Германию писать книгу по советско-германским отношениям. Туда меня отправил лично министр обороны.

Именно тогда в одном из архивов я нашел папку, которая меня очень поразила. Она лежала между перепиской Жукова с Монтгомери с надписью «Список личного состава в таком-то районе, наблюдавшего на ракетном полигоне неопознанные летающие объекты». Я сначала не поверил, считал, что НЛО — это бред сумасшедшего. Но, увидев подпись начальника особого отдела, понял, что военные серьезно занимались наблюдениями за НЛО. Это открытие фактически определило мою дальнейшую профессиональную судьбу.

— И как же вы попали на телевидение?

— Я вернулся из Германии в Москву, нужно было искать себе место, и мне посоветовали попробовать себя на телевидении.

Меня отправили на центральную телерадиостудию Минобороны. Она была известна как «Воен-ТВ», а позже превратилась в канал «Звезда».

В 1994 году перед чеченской войной я придумал творческое объединение «Военная тайна», а потом появилась и передача «Военная тайна». Но если бы мне сказали, что через 20 лет мы будем разговаривать о «Военной тайне», я бы не поверил. У меня была уйма других проектов и планов.

— Какие проекты на РЕН ТВ были самыми яркими?

— Впервые на российском телевидении мы с Оксаной Барковской сделали документальный сериал про женщин-разведчиц «Голоса безмолвия» о десяти женских судьбах. И когда при встрече они вдруг начали доставать бобины с видеозаписями собственной жизни за границей, где в 1950–1960-е годы они — молодые, красивые, богатые — ездят на дорогих машинах, живут в роскошных особняках и одновременно выполняют опасную миссию — это было волшебство.

Мы первыми рассказали об исследовательском комплексе HAARP на Аляске. По материалам этого проекта состоялись: заседание комитета Государственной думы по обороне, заседание Совета безопасности РФ, было направлено открытое обращение Госдумы к конгрессу США с требованием о запрете исследований комплекса HAARP. Вот это результат!

«Военная тайна» первой показала объекты противоракетной обороны России. А до появления «Военной тайны» я занимался вопросами химического и биологического оружия, когда служил в Генштабе. Поэтому можно сказать, что моими глазами мир смотрел на объекты химического оружия СССР.

— В чем же секрет такой популярности «Военной тайны»? 20 лет в эфире — ни один документальный проект на телевидении и близко не приблизился к такому сроку жизни.

— Мы всегда шли за потребностями зрителя и всегда старались быть первыми. В конце 1990-х зрителю были интересны неизвестные страницы истории. Тогда мы начали делать документальный цикл «Секретные истории».

В начале двухтысячных всех волновала чеченская война — появился документальный сериал «Чеченский капкан». Потом мы открыли тему вредных товаров. Истории о том, как умельцы из супермаркетов делают «старую» колбасу «новой», били все рекорды: зрители перестали наконец радоваться самому факту наличия товаров на прилавках. На первый план вышло качество продуктов.

Но уже тогда я взмолился про себя: «Боже, когда же люди уже «наедятся» этой колбасы?»

— Ваши проекты об окружающем мире иногда называют неоднозначными, в них слишком много фантастики.

— Никто никогда не услышит в наших программах слова: «Я утверждаю: за Богов наши далекие предки могли принимать инопланетян». Мы говорим: «Так утверждает переводчик древних текстов из Швейцарии Эрих Фон Дэникен». И даем слово самому Дэникену.

Я журналист и мое дело — представить зрителям разные точки зрения, а не делать выводы за ученых.

— Вас упрекают, что ваша программа «Военная тайна» сегодня носит слишком патриотичный характер.

— Знаете, в разное время меня упрекали за разное. В 1996 году за то, что слишком много рассказывал о предательствах чеченской войны. Мне тогда еще Грачев всё говорил: «Что же ты всё по больному…»

«Норд Ост», Первомайск — слишком трагично, проекты о космосе — слишком альтернативно. Теперь вот упрекают за патриотизм.

У меня нет задачи понравиться никому, кроме моего зрителя. А ему в разное время действительно нравилось разное.

В конце 1990-х — про Чечню, в середине 2000-х — про НЛО. Сегодня вот — про Украину и про Европу, которая «плачет и колется», но продолжает тянуть историю с антироссийскими санкциями.

— А по поводу антизападной пропаганды?

— Когда я ставлю интервью польского министра иностранных дел, который, не стыдясь собственного возраста, заявляет о том, что «СССР первым напал на гитлеровскую Германию». Кто из нас антизападная пропаганда больше — я или они?

Получается, чтобы не быть обвиненным в антизападной пропаганде, надо просто молчать. А говорить только про «хороший Запад». Ну это же не честно.

Такой вот получается круговорот молчания либеральной общественности.

— Какие прогнозы вы можете дать относительно будущего России на мировой арене?

— Если говорить о долгосрочном прогнозе, я абсолютно убежден, что рано или поздно будет воплощена идея «единой большой Европы» — от Лиссабона до Владивостока. Я в это верю.

10 сентября, в День города, пройдет фестиваль «Военная тайна»: Москва, метро «ВДНХ», аллея Космонавтов. В программе — выставка военной техники и ретроавтомобилей, мастер-классы, шпионский квест, танцы под живую музыку, полевая кухня и личная встреча с Игорем Прокопенко.

11 сентября в эфире РЕН ТВ будут транслировать «День Военной тайны» о том, как европейские курорты выживают без россиян и почему европейские чиновники всё чаще говорят об отмене антироссийских санкций. Как новые европейцы строят шариат и выколачивают толерантность из хлебосольных соседей? А еще поговорим о блеске и нищете армии США. Как и чем на самом деле воюют непобедимые американские солдаты? И о многом другом.



НАГРАДЫ

ТЭФИ-2000 — фильм «Лихорадка Эбола — тайна вируса смерти»

ТЭФИ-2003 — фильм-расследование «Дневник беглеца»

ТЭФИ-2005 — документальный сериал «Чеченский капкан». «Штурм»

ТЭФИ-2007 — документальный фильм «Пленные и забытые»

ТЭФИ-2008 — документальный сериал «Продавец крови»

ТЭФИ-2009 — фильм «Доктор Лиза»

Специальный приз жюри Евразийского телефорума (2001) — «Голоса из безмолвия»

Премия Службы внешней разведки РФ (2001) — «Голоса из безмолвия»

Гран-при и приз президента Итальянской Республики фестиваля в Риме (2002) — «Возвращение в Норд-Ост»

Гран-при международного телефорума «Вместе» (2002) — «Военная тайна»

Премия «Лавр» за лучший короткометражный неигровой документальный фильм (2002)

Гран-при фестиваля «Золотой Георгий» (2003) — «Раковый корпус»

Гран-при фестиваля «Закон и общество» (2003) — «Хроника мирового терроризма»

Премия Артема Боровика (2003) — «Возвращение в Норд-Ост»

Гран-при фестиваля в Брюсселе (2003) — «Голоса из безмолвия»

Премия Артема Боровика (2004) за творческие достижения в жанре «Журналистское расследование»

Главный приз на VII Евразийском телефоруме (2004)

Гран-при кинофестиваля в Риме (2004) «Чеченский капкан»

Премия «Лавр» за лучший документальный дебют в кино и на телевидении (2004)

Премия Артема Боровика (2005) за значительный вклад в развитие независимой журналистики в России

Победа в номинации «Электронные СМИ» на российском конкурсе «Менеджер года» (2007)

Премия ФСБ России за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов ФСБ (2007) — «Военная тайна»

Гран-при за документальный фильм на Международном кинофестивале морских и приключенческих фильмов «Море зовет» (2007) — «Заложники глубины»

Победа на VIII Международном телекинофоруме «Вместе» (2007)

Национальная премия «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения (2007) — «Другая война»

Главный приз на Х Евразийском телефоруме (2007) — «Анна. Убить журналиста»

Приз за лучший фильм о водолазах и дайверах на Международном кинофестивале морских и приключенческих фильмов «Море зовет» (2008)

Премия «Лавр» за лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм (2008)

Премия всероссийского смотра-конкурса «На страже порядка» (2009) — «Путь контрабандиста»

Диплом за создание первого игрового многосерийного фильма «Последний секрет Мастера» на ХII Евразийском телефоруме (2009)

Гран-при VII Международного фестиваля военного кино им. Юрия Озерова (2009) — «Цхинвальский крест»

Специальный приз кинофестиваля в Макао (2010)