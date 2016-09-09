Квинси Промес сыграет с «Локомотивом»

11 сентября в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу сойдутся московские «Спартак» и «Локомотив». По информации «Известий», голландский полузащитник красно-белых, лучший бомбардир команды Квинси Промес, несмотря на травму, сможет принять участие в столичном дерби. 24-летний футболист, вероятнее всего, появится на поле с первых минут.

«Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера определился со стартовым составом на воскресное дерби с «Локомотивом», — рассказал «Известиям» источник в московском клубе — «Квинси Промес, который рисковал пропустить игру из-за повреждения, всё-таки примет участие в матче».



Тренерский штаб планирует появление голландца на поле с первых минут. Проведет ли он матч целиком, пока остается под вопросом. Всё будет зависеть от того, как будет чувствовать себя футболист, получив реальные физические нагрузки.

Напомним, Квинси Промес получил травму в матче за сборную Нидерландов против команды Швеции (1:1) в рамках 1-го тура квалификационного раунда ЧМ-2018. Полузащитник начал игру в стартовом составе, но был заменен на 78-й минуте.

Вернувшись в Москву, Промес прошел тщательное медицинское обследование. В результате у футболиста был выявлен мышечный спазм правого бедра.

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