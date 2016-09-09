Nord Stream 2 подаст заявки на «Северный поток-2» в начале 2017 года

Nord Stream 2 собирается подать заявки в регулирующие органы Дании и Финляндии на разрешение проведения работ в их экономических зонах для строительства «Северного потока-2» в начале 2017 года.

Компания планирует подать заявки в национальные регуляторы Дании и Финляндии, под юрисдикции которых подпадает проект «Северный поток-2».

«Мы начинаем процедуру подачи заявки раньше из-за разного процесса передачи документов на рассмотрение», — цитирует «РИА Новости» слова представителя Nord Stream 2.

Недавно разрешение на работу по строительству «Северного потока-2» выдала Германия, в юрисдикции которой также находится планируемый проект.

Ранее «Известия» писали, что Nord Stream 2 в течение двух недель намеревается подать заявку в шведское правительство на выдачу разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2».

В прошлом году «Газпром», BASF, E.ON, Engie, OMV и Shell подписали соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год по дну Балтийского моря из России в Германию. Этот трубопровод, скорее всего, будет введен в строй к концу 2019 года.