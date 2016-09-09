Фестиваль «Военная тайна РЕН ТВ» пройдет 10 сентября в Москве

«Военная тайна» — авторский проект Игоря Прокопенко—– в этом году отмечает 20-летие и 10 сентября РЕН ТВ проведет тематический фестиваль на московской аллее Космонавтов, где они могут встретиться с ведущим. В рамках фестиваля выступят группы 7Б, «Музыкальный бутик», «Мейделех», «Конец фильма», «Запрещенные барабанщики» и духовой оркестр.



Сообщается, что площадка фестиваля будет разделена на три тематические зоны — «Военную», «Ретро» и «Шпионскую».



В «Военной» зоне гости смогут бесплатно попробовать блюда полевой кухни в аутентичной обстановке, сфотографироваться с легендарным военным самолетом И-16 и танком Т-34, изучить артефакты советской эпохи из легендарного «Военторга» и унести с собой памятные сувениры.

«Шпионская» зона представлена мастер-классами: здесь можно научиться сборке и разборке оружия (АК74 + АК103), шифрованию и вязанию морских узлов, а также изготовить настоящие невидимые чернила.



В зоне «Ретро» будут выставлены игровые автоматы времен СССР (можно будет поиграть в «Морской бой» и не только), советские и «трофейные» автомобили.



Рядом со сценой будет работать школа танцев, где можно будет научиться исполнять популярные танцы 1930–1960-х годов.

На еще одной площадке фестиваля — стенде «Военная тайна» — откроется школа юных журналистов. Там же состоится автограф-сессия Игоря Прокопенко: гости фестиваля смогут сфотографироваться с телеведущим, получить автограф, лично задать интересующие вопросы и подписать одну из книг Прокопенко.

Программа выступлений на главной сцене:

12.00–12.50 Духовой оркестр

13.00–13.50 «7Б»

14.00–14.25 «Музыкальный бутик» (каверы советских песен)

14.30–15.30 Выступление Игоря Прокопенко

15.35–16.00 «Музыкальный бутик»

16.15–17.00 «Мейделех»

17.15–17.40 «Музыкальный бутик»

18.00–18.45 «Конец фильма»

19.00–19.50 «Запрещенные барабанщики»