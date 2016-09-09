Фестиваль «Военная тайна РЕН ТВ» пройдет 10 сентября в Москве

К 20-летию программы Игоря Прокопенко телеканал проведет большой концерт на аллее Космонавтов на ВДНХ
Фото предоставлено пресс-службой РЕН ТВ
«Военная тайна» — авторский проект Игоря Прокопенко—– в этом году отмечает 20-летие и 10 сентября РЕН ТВ проведет тематический фестиваль на московской аллее Космонавтов, где они могут встретиться с ведущим. В рамках фестиваля выступят группы 7Б, «Музыкальный бутик», «Мейделех», «Конец фильма», «Запрещенные барабанщики» и духовой оркестр.
Сообщается, что площадка фестиваля будет разделена на три тематические зоны — «Военную», «Ретро» и «Шпионскую».
В «Военной» зоне гости смогут бесплатно попробовать блюда полевой кухни в аутентичной обстановке, сфотографироваться с легендарным военным самолетом И-16 и танком Т-34, изучить артефакты советской эпохи из легендарного «Военторга» и унести с собой памятные сувениры.
«Шпионская» зона представлена мастер-классами: здесь можно научиться сборке и разборке оружия (АК74 + АК103), шифрованию и вязанию морских узлов, а также изготовить настоящие невидимые чернила.
В зоне «Ретро» будут выставлены игровые автоматы времен СССР (можно будет поиграть в «Морской бой» и не только), советские и «трофейные» автомобили.
Рядом со сценой будет работать школа танцев, где можно будет научиться исполнять популярные танцы 1930–1960-х годов.
На еще одной площадке фестиваля — стенде «Военная тайна» — откроется школа юных журналистов. Там же состоится автограф-сессия Игоря Прокопенко: гости фестиваля смогут сфотографироваться с телеведущим, получить автограф, лично задать интересующие вопросы и подписать одну из книг Прокопенко.
Программа выступлений на главной сцене:
12.00–12.50 Духовой оркестр
13.00–13.50 «7Б»
14.00–14.25 «Музыкальный бутик» (каверы советских песен)
14.30–15.30 Выступление Игоря Прокопенко
15.35–16.00 «Музыкальный бутик»
16.15–17.00 «Мейделех»
17.15–17.40 «Музыкальный бутик»
18.00–18.45 «Конец фильма»
19.00–19.50 «Запрещенные барабанщики»
Фото предоставлено пресс-службой РЕН ТВ
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