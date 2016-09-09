Обама призывает к дополнительным санкциям против КНДР

Президент США Барак Обама осудил новые ядерные испытания КНДР, предполагаемая мощность которых составила порядка 30 килотонн.



По его словам, Вашингтон оставляет за собой право предпринять ответные шаги, включая новые ограничительные меры против северокорейского государства.



«Соединенные Штаты решительно осуждают ядерное испытание, проведенное Северной Кореей 9 сентября, которое несет серьезную угрозу региональной безопасности и международной стабильности», — цитирует слова Обамы агентство «РИА Новости».



Президент США отметил, что провел консультации с лидерами Южной Кореи и Японии и они согласились, что необходимо интенсифицировать уже существующие санкции против Пхеньяна.



Обама подчеркнул, что необходимо добиваться введения дополнительных санкций, «чтобы показать КНДР, что незаконные и опасные действия не могут остаться без последствий».



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые ядерные испытания КНДР вызывают серьезную обеспокоенность у Москвы. Такую же позицию высказал глава МИД России Сергей Лавров.



Напомним, около 09.30 по местному времени (03.30 мск) в пятницу, 9 сентября, в КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР.



Власти Северной Кореи подтвердили проведения испытаний и подчеркнули, что страна продолжает наращивать ядерный потенциал.

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