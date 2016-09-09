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В 2018 году Забайкалье получит медицинские вертолеты

Воздушные судна будут использоваться для оказания медпомощи в труднодоступных районах региона

К 2018 году Забайкальский край получит медицинские вертолеты. Они будут использоваться для оказания медпомощи в труднодоступных районах региона.

Об этом сказал и.о. министра здравоохранения региона Сергей Давыдов после беседы с работавшими в Чите министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и заместителем председателя правительства Ольгой Голодец.

«У нас 32 поселения в пяти районах, где проживает 21 тыс. человек. Это труднодоступные районы, куда очень трудно добраться без вертолета. Забайкальский край попал в федеральную программу и тоже будет обеспечен в 2017–2018 годах вертолетами и вертолетными площадками», — цитирует Давыдова ИА «Чита.ру».

Сколько единиц техники получит регион и где именно будут оборудованы вертолетные площадки, он не уточнил.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В 2018 году Забайкалье получит медицинские вертолеты

Воздушные судна будут использоваться для оказания медпомощи в труднодоступных районах региона

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Александр Беленький

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