В 2018 году Забайкалье получит медицинские вертолеты

К 2018 году Забайкальский край получит медицинские вертолеты. Они будут использоваться для оказания медпомощи в труднодоступных районах региона.



Об этом сказал и.о. министра здравоохранения региона Сергей Давыдов после беседы с работавшими в Чите министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой и заместителем председателя правительства Ольгой Голодец.



«У нас 32 поселения в пяти районах, где проживает 21 тыс. человек. Это труднодоступные районы, куда очень трудно добраться без вертолета. Забайкальский край попал в федеральную программу и тоже будет обеспечен в 2017–2018 годах вертолетами и вертолетными площадками», — цитирует Давыдова ИА «Чита.ру».



Сколько единиц техники получит регион и где именно будут оборудованы вертолетные площадки, он не уточнил.