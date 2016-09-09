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Молодежь не интересуется дебатами

По телевизору словесные поединки кандидатов в депутаты Госдумы смотрят в основном пенсионеры

Согласно опросу ВЦИОМ, более трети россиян (34%) не смотрели дебаты кандидатов в седьмой созыв Госдумы и ничего о них не слышали. При этом 23% россиян внимательно следили за дебатами в прямом эфире, 2% — смотрели видео в интернете, 14% — не видели записи дебатов, но слышали об участниках и поднимавшихся темах.

По телевизору словесные поединки кандидатов в основном смотрят люди пенсионного возраста (47% среди 60-летних и старше смотрели дебаты по ТВ), нежели молодежь (11–13% среди 18–34-летних).

В основном россияне заинтересовались обсуждением в ходе дебатов вопросов образования, экономики, здравоохранения, пенсий и уровня благосостояния граждан.

Говоря о том, чем запомнились и понравились словесные поединки, люди прежде всего отметили выступления кандидатов от парламентских партий: ЛДПР, «Единой России», КПРФ и «Справедливой России». Подробно — в инфографике «Известий».

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатамиПо телевизору словесные поединки кандидатов в депутаты Госдумы смотрят в основном пенсионеры

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Молодежь не интересуется дебатами

Молодежь не интересуется дебатами

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