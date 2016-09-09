В ЛДПР заявили, что их юристы работают не хуже эсеровских

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил «Известиям», что, проверив их центр защиты прав граждан «Справедливой России», пришел к выводу, что те в основном занимаются разъяснительной работой.

«В ходе беседы с представителями СР выяснилось, что их юристы в регионах действительно оказывают юридическую помощь жителям по проверке начислений за коммунальные услуги, но тарифы они на самом деле не трогают. А мы, наоборот, занимаемся изменением необоснованно завышенных тарифов», — сказал Нилов.

По словам либерал-демократа, у эсеров всё построено по принципу оказания юридических услуг — обратившимся рассказывают, на что стоит обратить внимание, и, если есть необходимость, направляют депутатские запросы и помогают обратиться в суд.

«ЛДПР делает то же самое, но охватывает разные сферы, не только ЖКХ. Ведь мы не монетизируем нашу помощь. Озвученную сумму «эсеры» формируют исходя из выявленных сумм переплаты, а также некой виртуальной экономической выгоды для граждан, рассчитанной по какой-то своей технологии. То есть выгоды может быть и нет, но потенциально она в этой сумме учтена и вроде как звучит красиво», — резюмировал он.

«Известия» писали, что глава «эсеров» Сергей Миронов принял в Центральном избирательном штабе «Справедливой России» замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова с командой юристов и показал, как на самом деле работают центры защиты прав граждан.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский усомнился в реальности работы центров «эсеров». Именно поэтому было принято решение показать всем сомневающимся, как именно они работают.

