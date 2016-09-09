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Для ВДВ разработают безранцевый парашют низковысотного десантирования

Безопасно раскрываться он сможет на высоте 80–100 м

Безранцевую парашютную систему низковысотного десантирования «Штурм» для воздушно-десантных войск и экипажей вертолетов разрабатывают в НИИ парашютостроения. Об этом рассказал генеральный директор института Дмитрий Третьяков.

Безопасно раскрываться низковысотные парашюты будут на высоте 80–100 м.

Министерство обороны России рассматривает техническое задание на новую систему для армии, сообщает Утро.ru.

Напомним, в конце августа подразделения Воздушно-десантных войск и морской пехоты Каспийской флотилии в ходе внезапной проверки боеготовности были переброшены на незнакомые полигоны в Крыму и Краснодарском крае.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Для ВДВ разработают безранцевый парашют низковысотного десантирования

Безопасно раскрываться он сможет на высоте 80–100 м

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