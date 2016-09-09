Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
9 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

В России созданы ретрансляторы, передающие Wi-Fi на сотни километров

Они будут транслировать защищенный сигнал для военных

Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в «Ростех», придумала и создала аэростатный комплекс, который предназначен для ретрансляции закрытых сигналов связи, в том числе защищенного Wi-Fi на сотни километров.

В России проходит испытания аэростатный комплекс, который позволит организовать сети защищенной связи для военных, в том числе и Wi-Fi, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании ОПК.

В состав нового комплекса входят большие, средние и малых объемов аэростаты-ретрансляторы со спецаппаратурой связи на борту. Они могут передавать информацию на расстояние примерно в 250 км. Сами аэростаты способны подниматься на высоту нескольких километров.

«Защищенность связи достигается за счет точечного направления сигналов, которые сложно перехватить или подавить», — заявил представитель ОПК.

Такой комплекс рассчитан также на то, чтобы автоматически отслеживать принимающие устройства в пространстве даже в отсутствие сигналов ГЛОНАСС и GPS.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

В России созданы ретрансляторы, передающие Wi-Fi на сотни километров

Они будут транслировать защищенный сигнал для военных

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке