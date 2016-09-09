Подростки в Германии угнали автобус, чтобы повидать бабушку с дедушкой

Родители двух мальчиков из Лимбах-Оберфрона в Германии были шокированы, когда поняли, что их 12-летний и 13-летний сыновья угнали в ночь на четверг их небольшой автобус и уехали к родственникам в Бамберге, за 200 км от дома.

Когда отец и мать мальчиков заметили отсутствие детей и автобуса, они сообщили в полицию, что подростки пропали без вести. Об этом пишет немецкое издание Mitteldeutscher Rundfunk.

Полиция немедленно приступила к поиску двух мальчиков и сообщила об этом баварским коллегам. Тем не менее двенадцатилетний парень сумел проехать за рулем через все посты полиции незамеченным.

Когда дети приехали к бабушке и дедушке, все члены семьи вздохнули с облегчением. Мальчики с разрешения родителей остались у родственников. Никакого наказания они не понесут, поскольку они несовершеннолетние.