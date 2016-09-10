Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Знаете ли вы Москву?

Пройдите специальный тест «Известий», чтобы проверить, насколько хорошо вы на самом деле знаете столицу

Фото: Pixabay/Designerpoint

10 и 11 сентября в Москве отмечают День города. Главные достопримечательности столицы — Кремль, собор Василия Блаженного и Красная площадь, — известны даже тем, кто никогда не был не только в Москве, но и в России. А вот сколько времени понадобится туристу, чтобы обойти весь город, где искать самый большой в Европе бутик, а где — «продуктовый» памятник, знают далеко не все. Пройдите специальный тест, который «Известия» подготовили к празднику, чтобы проверить, насколько хорошо вы на самом деле знаете Москву.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Знаете ли вы Москву?

Знаете ли вы Москву? Пройдите специальный тест «Известий», чтобы проверить, насколько хорошо вы на самом деле знаете столицу

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Максим Кононенко

публицист

Все мнения

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Валерий Доронкин

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке