Знаете ли вы Москву?

10 и 11 сентября в Москве отмечают День города. Главные достопримечательности столицы — Кремль, собор Василия Блаженного и Красная площадь, — известны даже тем, кто никогда не был не только в Москве, но и в России. А вот сколько времени понадобится туристу, чтобы обойти весь город, где искать самый большой в Европе бутик, а где — «продуктовый» памятник, знают далеко не все. Пройдите специальный тест, который «Известия» подготовили к празднику, чтобы проверить, насколько хорошо вы на самом деле знаете Москву.