Баллистическая ракета «Тополь» успешно запущена с космодрома Плесецк

Минобороны РФ заявило, что в ходе тренировки РВСН испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с космодрома Плесецк проведен успешно.

Пуск был проведен на завершающем этапе проведения командно-штабной тренировки РВСН под руководством командующего ракетными войсками Сергея Каракаева. «Тополь» военные запустили с космодрома Плесецк.

Пресс-служба Минобороны отмечает, что целями пуска являлось подтверждение основных летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», а также испытание перспективного боевого оснащения и средств преодоления ПРО. Поставленные цели пуска, по данным военных, были достигнуты в полном объеме.



«Экспериментальная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне полуострова Камчатка. Результаты пуска будут использованы в интересах дальнейшего повышения эффективности перспективной группировки российских баллистических ракет», — говорится в сообщении.