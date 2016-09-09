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Баллистическая ракета «Тополь» успешно запущена с космодрома Плесецк

Военные заявляют, что цели пуска были достигнуты в полном объеме

Минобороны РФ заявило, что в ходе тренировки РВСН испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с космодрома Плесецк проведен успешно.

Пуск был проведен на завершающем этапе проведения командно-штабной тренировки РВСН под руководством командующего ракетными войсками Сергея Каракаева. «Тополь» военные запустили с космодрома Плесецк.

Пресс-служба Минобороны отмечает, что целями пуска являлось подтверждение основных летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», а также испытание перспективного боевого оснащения и средств преодоления ПРО. Поставленные цели пуска, по данным военных, были достигнуты в полном объеме.

«Экспериментальная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне полуострова Камчатка. Результаты пуска будут использованы в интересах дальнейшего повышения эффективности перспективной группировки российских баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Баллистическая ракета «Тополь» успешно запущена с космодрома Плесецк

Военные заявляют, что цели пуска были достигнуты в полном объеме

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