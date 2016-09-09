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ОБСЕ критикует ВСУ за размещение войск в детсадах Донбасса

Об этом заявил близкий к Кремлю директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

Помощник президента России Владислав Сурков на встрече со спецпредставителем председателя ОБСЕ по Украине Мартином Сайдиком в Москве обсудил ситуацию в Донбассе. На встрече «отмечалась необходимость поддерживать престиж и работоспособность минской контактной группы вопреки саботажу украинской стороны», заявил близкий к Кремлю директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Его слова передает «РИА Новости».  

«Высказывалась особая озабоченность в связи с отсутствием регламента работы контактной группы и рабочих подгрупп. Кроме того, выражалась обеспокоенность нарушением со стороны ВСУ режима прекращения огня», — также добавил Чеснаков.

Также в ходе встречи отмечалась критика со стороны ОБСЕ в адрес ВСУ «за размещение своих формирований в школах и детских садах, а также в непосредственной близости от них».

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

ОБСЕ критикует ВСУ за размещение войск в детсадах Донбасса

Об этом заявил близкий к Кремлю директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

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