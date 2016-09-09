США готовы на все, чтобы защитить союзников от КНДР

Соединенные штаты готовы предпринять все необходимые шаги против КНДР, чтобы защитить союзников в свете ядерного испытания Северной Кореи.

Любые средства обороны

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовы предпринять любые необходимые меры, чтобы обеспечить оборону союзников против растущей от КНДР угрозы международному миру и стабильности. Об этом сообщает Reuters.

Керри еще раз отметил, что Америка осуждает прошедшее в пятницу ядерное испытание и считает его угрозой миру и безопасности.

«Такие действия дестабилизируют ситуацию, они незаконны и открыто нарушают многочисленные резолюции СБ ООН и собственные обязательства КНДР»,— подчеркнул госсекретарь США.

Переговоры с партнерами

Соединенные штаты планируют обратится к партнерам, чтобы выработать слаженные действия против Пхеньяна.

«Мы ожидаем, что партнеры по «шестерке» предпримут необходимые меры, чтобы режим КНДР понял, что его незаконные и опасные действия будут иметь последствия»,— заявил он.

При этом Керри подчеркнул, что США по-прежнему открыты для переговоров, направленных на полную, подлежащую верификации денуклеаризацию КНДР.

«К сожалению, КНДР выбрала другой путь и дала понять, что не будет заслуживающим доверия партнером на переговорах»,— резюмировал госсекретарь США.

Мнения

Ранее «Известия» уже сообщали, что президент США Барак Обама осудил новые ядерные испытания КНДР, предполагаемая мощность которых составила порядка 30 кт.

Кроме того, действия Северной Кореи осудил и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, призвав Совбез ООН принять срочные меры в ответ на проведенное КНДР ядерное испытание.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что новые ядерные испытания КНДР вызывают серьезную обеспокоенность у Москвы. Такое же мнение высказал и глава МИД России Сергей Лавров.

Что произошло



Ядерное испытание в КНДР произошло в 9.30 по местному времени (3.30 мск) в пятницу, 9 сентября. Именно в этот момент в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР.

Северокорейские власти чуть позже подтвердили проведение испытаний и подчеркнули, что страна продолжает наращивать ядерный потенциал.