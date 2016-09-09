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Украинский МИД направил ноту протеста из-за визита Шойгу в Крым

Внешнеполитическое ведомство уже не в первый раз выражает недовольство приездом на полуостров высокопоставленных российских чиновников

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России в связи с поездкой в Крым министра обороны России Сергея Шойгу.

О протесте Украины говорится на сайте ее внешнеполитического ведомства.

Ранее «Известия» сообщали, что Киев выразил протест в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым.

До этого возмущение украинского внешнеполитического ведомства вызвала поездка на российский полуостров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, где абсолютное большинство жителей (96,77%) поддержало воссоединение с Россией.

Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Украинский МИД направил ноту протеста из-за визита Шойгу в Крым

Внешнеполитическое ведомство уже не в первый раз выражает недовольство приездом на полуостров высокопоставленных российских чиновников

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