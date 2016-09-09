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Пятница,
9 сентября
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Лавров ожидает результата переговоров с США в ближайшее время

Встреча глав внешнеполитических ведомств длится уже 12 часов, побит рекорд предыдущей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время перерыва во встрече с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что, по его расчетам, результат переговоров с США по Сирии будет в ближайшее время.

«Нашим друзьям потребовалось пять часов, чтобы согласовать позиции с Вашингтоном», — цитирует «РИА Новости» слова Лаврова.

Глава российского МИДа также отметил, что в ходе переговоров стороны подумывают о встрече на следующей неделе.

Переговоры Лаврова и Керри по вопросу сирийского урегулирования, которые проходят в женевском отеле President Wilson, продолжаются уже 12 часов. Встреча с главой американской дипломатии началась около 9.30 по местному времени (10.30 мск). С тех пор переговоры несколько раз прерывались.

«Известия» ранее сообщили, что министр иностранных дел РФ провел еще одну встречу в Женеве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Предыдущая встреча Лаврова и Керри в Москве длилась несколько меньше — около десяти часов.

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Известия // пятница, 9 сентября 2016 года

Лавров ожидает результата переговоров с США в ближайшее время

Встреча глав внешнеполитических ведомств длится уже 12 часов, побит рекорд предыдущей

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