«Ростов» обыграл «Крылья советов» со счетом 2:1

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Крыльями советов» из Самары. Матч 6-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), состоявшийся в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все голы во время игры забили игроки «Ростова». Александр Бухаров и Андрей Препелицэ отличились на 33-й и 59-й минутах соответственно. Автоголом на 54-й минуте отметился Александр Ерохин.

«Крылья Советов» по результатам шести матчей имеют в своем активе 2 очка и занимают последнюю 16-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» расположился на четвертом месте с 10 балами.

18 сентября «Крылья Советов» примут московский ЦСКА, «Ростов» в этот же день в гостях встретится с «Краснодаром».

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