Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Трояновский шокировал главу IBF тем, что быстро нокаутировал Обару

Дэрилл Пиплз считает, что россиянин «боксирует, как зверь»

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилла Пиплза шокирован тем, что россиянин Эдуард Трояновский уже во втором раунде смог нокаутировать японца Кейта Обары.

«Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Обару уже во втором раунде. Трояновский боксирует, как зверь, он силен, как и все российские боксеры. Но я знаю и Обару, знаю его защиту, поэтому удивлен такому завершению (боя). Но Трояновский - великолепный чемпион, мы гордимся, что такой боксер владеет нашим поясом чемпиона мира», - приводит агентство ТАСС слова главы IBF.

Напомним, во время поединка за титулы чемпиона мира по версиям IBF и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Эдуард Трояновский победил Кейта Обару техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь на счету российского боксера 25 побед, 22 из которых нокаутом и ни одного поражения. В активе японца - 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Трояновский шокировал главу IBF тем, что быстро нокаутировал Обару

Дэрилл Пиплз считает, что россиянин «боксирует, как зверь»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке