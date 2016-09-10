Трояновский шокировал главу IBF тем, что быстро нокаутировал Обару

Президент Международной боксерской федерации (IBF) Дэрилла Пиплза шокирован тем, что россиянин Эдуард Трояновский уже во втором раунде смог нокаутировать японца Кейта Обары.

«Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Обару уже во втором раунде. Трояновский боксирует, как зверь, он силен, как и все российские боксеры. Но я знаю и Обару, знаю его защиту, поэтому удивлен такому завершению (боя). Но Трояновский - великолепный чемпион, мы гордимся, что такой боксер владеет нашим поясом чемпиона мира», - приводит агентство ТАСС слова главы IBF.

Напомним, во время поединка за титулы чемпиона мира по версиям IBF и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Эдуард Трояновский победил Кейта Обару техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь на счету российского боксера 25 побед, 22 из которых нокаутом и ни одного поражения. В активе японца - 16 побед (15 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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