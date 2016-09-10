Встреча Лаврова и Керри завершилась спустя 14 часов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Госсекретарь США Джон Керри завершили переговоры в Женеве.

«Переговоры завершились», - приводит агентство «Интерфакс» слова источника в российской делегации.

Российская и американская стороны договорились, что ВВС Сирии не будут летать над территориями, находящимися под контролем оппозиции. Также был подготовлен проект создания демилитаризованной зоны, которая будет образована в результате отвода войск от дороги Кастелло в Алеппо, Сирия. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств призвали стороны конфликта в Сирии присоединиться к перемирию до 12 сентября текущего года.

Госсекретарь США Джон Керри лично обратился к оппозиции с призывом отмежеваться от террористов.

Ранее «Известия» писали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри установили новый рекорд продолжительности встречи по Сирии. Встреча политиков в Женеве продолжалась 14 часов.

Прежний рекорд по продолжительности встречи между Лавровым и Керри составлял 12 часов и был установлен в минувшем июле в российской столице.

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