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Конгресс США разрешил судиться с Саудовской Аравией

Семьи жертв и пострадавших от терактов 11 сентября 2001 года могут подавать иски к правительствам других государств

Конгресс США принял законопроект, позволяющий семьям жертв и пострадавших в терактах 11 сентября 2001 года могут подавать иски к правительствам других государств.

Это решение американской палаты представителей позволяет требовать компенсацию у стран, подозреваемых в финансировании терроризма.

По мнению сторонников данного акта, это, в частности, поможет выяснить какую роль играла Саудовская Аравия в данном теракте, унесшем жизни почти трех тыс. человек, большинство из которых были американцами.

В свою очередь, противники закона, в том числе действующий президент США Барак Обама, считают, что его вступление в силу создаст неприятный прецедент.

«Закон даст возможность и другим странам подавать иски к США» – заявляют представители президента.

Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что он бы не допустил терактов 11 сентября, будь он тогда лидером страны.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Конгресс США разрешил судиться с Саудовской Аравией

Семьи жертв и пострадавших от терактов 11 сентября 2001 года могут подавать иски к правительствам других государств

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