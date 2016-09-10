Конгресс США разрешил судиться с Саудовской Аравией

Конгресс США принял законопроект, позволяющий семьям жертв и пострадавших в терактах 11 сентября 2001 года могут подавать иски к правительствам других государств.

Это решение американской палаты представителей позволяет требовать компенсацию у стран, подозреваемых в финансировании терроризма.

По мнению сторонников данного акта, это, в частности, поможет выяснить какую роль играла Саудовская Аравия в данном теракте, унесшем жизни почти трех тыс. человек, большинство из которых были американцами.

В свою очередь, противники закона, в том числе действующий президент США Барак Обама, считают, что его вступление в силу создаст неприятный прецедент.

«Закон даст возможность и другим странам подавать иски к США» – заявляют представители президента.

Напомним, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что он бы не допустил терактов 11 сентября, будь он тогда лидером страны.

