Восемь человек погибли в результате минометного обстрела города Алеппо

Еще 24 человека получили различные ранения, среди пострадавших есть дети
Мирные кварталы сирийского города Алеппо, находящиеся под защитой армии Сирии, были обстреляны боевиками вооруженной оппозиции из реактивных систем залпового огня.
По данным агентства САНА, в районе Салах-эд-Дин разорвалось не менее 15 снарядов. В результате атаки погибли семь человек, еще 24 получили ранения. Отмечается, что среди раненных есть дети. Жилым домам нанесен сильный урон.
Агентство также сообщает, что в восточной части Алеппо орудуют боевики из экстремистских группировок, в том числе из «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России и ряде других стран). Своими обстрелами террористы преследуют цель сорвать гуманитарную операцию, проводимую с 28 июля в Алеппо российским Центром примирения враждующих сторон на территории Сирии и правительственными структурами САР. Один из гуманитарных коридоров, по которому оказывается помощь мирному населению, как раз пролегает через северную часть квартала Салах-эд-Дин.
Начиная с 31 июля - момента активизации боевых действий в Алеппо – в городе погибли 212 человек, еще 874 получили различные ранения.
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