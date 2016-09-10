Восемь человек погибли в результате минометного обстрела города Алеппо

Мирные кварталы сирийского города Алеппо, находящиеся под защитой армии Сирии, были обстреляны боевиками вооруженной оппозиции из реактивных систем залпового огня.

По данным агентства САНА, в районе Салах-эд-Дин разорвалось не менее 15 снарядов. В результате атаки погибли семь человек, еще 24 получили ранения. Отмечается, что среди раненных есть дети. Жилым домам нанесен сильный урон.

Агентство также сообщает, что в восточной части Алеппо орудуют боевики из экстремистских группировок, в том числе из «Джебхат Фатх аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России и ряде других стран). Своими обстрелами террористы преследуют цель сорвать гуманитарную операцию, проводимую с 28 июля в Алеппо российским Центром примирения враждующих сторон на территории Сирии и правительственными структурами САР. Один из гуманитарных коридоров, по которому оказывается помощь мирному населению, как раз пролегает через северную часть квартала Салах-эд-Дин.

Начиная с 31 июля - момента активизации боевых действий в Алеппо – в городе погибли 212 человек, еще 874 получили различные ранения.

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