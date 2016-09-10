Совбез ООН разрабатывает новые санкции против КНДР

Совбез ООН выступил с решительным осуждением последнего испытания ядерного оружия в КНДР и заявил о готовности обсуждать новые серьезные меры в отношении северокорейской стороны, в том числе вопрос о введении новых санкций.

«В соответствии с этой приверженностью и серьезностью этого нарушения, члены Совета Безопасности немедленно начинают работать над соответствующими мерами в соответствии со статьей 41 Устава ООН», - приводит агентство Ассошиэйтед пресс заявление СБ ООН, который провел экстренное закрытое заседание.

Ранее «Известия» писали, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил северокорейское ядерное испытание. Он также заявил, что Корея нарушила резолюции Совбеза и международного права, запрещающего ядерные испытания.



Напомним, ядерное испытание в КНДР произошло в 9.30 по местному времени (3.30 мск) в пятницу, 9 сентября. Именно в этот момент в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР.

Северокорейские власти чуть позже подтвердили проведение испытаний и подчеркнули, что страна продолжает наращивать ядерный потенциал.