Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
10 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Из-за разрыва кооперации с РФ «Антонов» остановил выпуск самолётов

Предприятие занимается поисками альтернативных поставщиков комплектующих

В связи с разрывом кооперационных связей с Россией, украинское авиастроительное госпредприятие «Антонов» не сможет выпустить новые самолеты в 2016 году. Такое заявление сделал замначальника отделения перспективных разработок государственного предприятия «Антонов» Андрей Хаустов. 

«Сейчас, если бы даже мы очень хотели произвести самолет, у нас есть ряд недостроенных машин, которые стоят в цехах, нам нужно заменить все российские комплектующие на комплектующие других производителей, не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские», - сообщил Хаустов в эфире «Радио вести». 

Представитель госпредприятия «Антонов» подчеркнул, что в связи с переналадкой в этом году не будет произведено ни одного самолета. 

В прошлом году предприятие, по словам Хаустова, произвело два самолета Ан-148 и Ан-158, где были использованы комплектующие, произведенные в России.

«Это фактически тот запас, который у нас был, на этих самолетах он закончился», - отметил Андрей Хаустов.

Он также признал, что «отсутствие кооперации с Россией по самолетам «Антонов» не облегчило жизнь предприятия». Однако предприятие, по словам Хаустова, занимается поисками альтернативных поставщиков комплектующих. 

В сентябре прошлого года украинское руководство вывело самолетостроительный концерн «Антонов» из состава российско-украинского совместного предприятия «ОАК-Антонов». Государственное предприятие «Антонов» имеет 70-летнюю историю, реализует полный цикл создания современного летательного аппарата - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания. 

Ранее «Известия» писали, что в Минпромторге России заявили, что украинское государственное предприятие «Антонов»не выполняет своих обязательств по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» и поэтому в ведомстве вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы.

Читайте также:

Украина не сможет запретить России международные полеты «Ан»

Киев хочет запретить российским «Русланам» летать за границу

Написать комментарий
Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Из-за разрыва кооперации с РФ «Антонов» остановил выпуск самолётов

Предприятие занимается поисками альтернативных поставщиков комплектующих

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Василий Колташов

аналитик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке