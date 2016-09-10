Из-за разрыва кооперации с РФ «Антонов» остановил выпуск самолётов

В связи с разрывом кооперационных связей с Россией, украинское авиастроительное госпредприятие «Антонов» не сможет выпустить новые самолеты в 2016 году. Такое заявление сделал замначальника отделения перспективных разработок государственного предприятия «Антонов» Андрей Хаустов.

«Сейчас, если бы даже мы очень хотели произвести самолет, у нас есть ряд недостроенных машин, которые стоят в цехах, нам нужно заменить все российские комплектующие на комплектующие других производителей, не будем говорить, что это обязательно западные, это могут быть и украинские», - сообщил Хаустов в эфире «Радио вести».

Представитель госпредприятия «Антонов» подчеркнул, что в связи с переналадкой в этом году не будет произведено ни одного самолета.

В прошлом году предприятие, по словам Хаустова, произвело два самолета Ан-148 и Ан-158, где были использованы комплектующие, произведенные в России.

«Это фактически тот запас, который у нас был, на этих самолетах он закончился», - отметил Андрей Хаустов.

Он также признал, что «отсутствие кооперации с Россией по самолетам «Антонов» не облегчило жизнь предприятия». Однако предприятие, по словам Хаустова, занимается поисками альтернативных поставщиков комплектующих.

В сентябре прошлого года украинское руководство вывело самолетостроительный концерн «Антонов» из состава российско-украинского совместного предприятия «ОАК-Антонов». Государственное предприятие «Антонов» имеет 70-летнюю историю, реализует полный цикл создания современного летательного аппарата - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.

Ранее «Известия» писали, что в Минпромторге России заявили, что украинское государственное предприятие «Антонов»не выполняет своих обязательств по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» и поэтому в ведомстве вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы.

Читайте также:

Украина не сможет запретить России международные полеты «Ан»

Киев хочет запретить российским «Русланам» летать за границу