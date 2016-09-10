Станислав Вавринка сыграет в финале US Open с Новаком Джоковичем

Швейцарский теннисист одержал победу над представителем Японии Кэи Нисикори в полуфинальной игре турнира Большого Шлема
Теннисист из Швейцарии Станислав Вавринка вышел в финал US Open, одержав победу над соперником из Японии Кэи Нисикори. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:4, 6:2 в пользу швейцарца.
Отметим, что для 28-летнего Вавринки это первый финал турнира Большого Шлема. В воскресенье он сыграет за титул с первой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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