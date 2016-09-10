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Индия вводит дополнительные войска в Джамму и Кашмир

Штат на границе с Пакистаном охвачен беспорядками, спровоцированными сепаратистами

Дополнительный воинский контингент вводится в штат Джамму и Кашмир на севере Индии. Армейские подразделения развернутся здесь в течение 48 часов.

Официальный Нью-Дели принял решение взять под контроль часть регионов этой неспокойной территории, поскольку в последнее время там наблюдаются серьезные беспорядки.

Индийская полиция и армия зачастую контролировали только города, а в сельской местности, где большинство населения – мусульмане, орудуют боевики-исламисты.

В последние два месяца погибло 74 человека, еще несколько тыс. пострадали, отмечает ТАСС.

Власти республики считают, что на территорию штата свободно проникают пропагандисты, призывающие к отделению Джамму и Кашмира от Индии.

Ранее «Известия» сообщали о сотнях кашмирцах, пострадавших в ходе массовых манифестаций.

Известия // суббота, 10 сентября 2016 года

Индия вводит дополнительные войска в Джамму и Кашмир

Штат на границе с Пакистаном охвачен беспорядками, спровоцированными сепаратистами

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